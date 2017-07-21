Седьмую Игру престолов нелегально посмотрели 90 млн - СМИ

Согласно официальной статистике, количество зрителей составляет только 16,1 миллиона.

Первый эпизод седьмого сезона фэнтезийного сериала "Игра престолов" посмотрели нелегально более 90 миллионов человек, передает The Independent. При этом согласно официальной статистике, количество просмотров составляет только 16, 1 миллиона в США и 2,83 миллиона в Великобритании.

К нелегальным просмотрам относится потоковое видео, а также торренты и скачивания в разных странах мира, включая США, Великобританию Германию, Индонезию и Индию. Известно, что премьера первого эпизода седьмого сезона сериала "Игра престолов" состоялась 16 июля.