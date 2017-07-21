Руководитель Xiaomi намерен продать 100 миллионов смартфонов в 2018 году

21.07.17 19:45Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

С точки зрения общего количества проданных смартфонов, 2016 год оказался для компании Xiaomi несколько провальным. Однако, уже в этом году наблюдается позитивная динамика в продажах мобильных устройств.

В свежем отчете компании сообщается, что в первом квартале текущего года было продано 23,16 миллиона смартфонов. А это на 70% больше, чем за первый квартал прошлого года. Кроме того, эксперты Xiaomi зафиксировали 328% роста продаж в Индии в первые шесть месяцев 2017 года. Мобильные устройства компании стали вторым по продаваемости в Индии, уступая по количеству продаж только бренду Samsung.

Такой успех с начала 2017 года здорово мотивировал руководство Xiaomi. Генеральный директор китайской компании Лэй Цзюнь себе поставил цель – продать 100 миллионов гаджетов уже в 2018 году. Он объясняет достижения в этом году усилиями компании в сфере исследований и разработок. Новые инновации привели к созданию смартфонов, таких как Mi MIX.

Стоит отметить, что Xiaomi существенно активизировалась в продажах офлайн, открывая магазины розничной торговли, особенно в Китае. В планах гендиректора компании открытие еще 2 тысяч магазинов Mi Home, половина из которых будет работать за границей.

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