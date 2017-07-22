На Николаевщине теперь три пляжа, на которых Минздрав не рекомендует купаться

22.07.17 08:03Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Если неделю назад Минздрав не рекомендует купаться на двух пляжах в Николаеве, то сейчас таких пляжей три.

По состоянию на вчера, 21 июля, два пляжа в Николаеве – «Стрелка» и «Чайка», а также один пляж в Очакове — попали на общеукраинскую интерактивную карту нерекомендованных к купанию, сообщает «Інше ТВ».

Данные карты обновляются каждую неделю на сайте Центра общественного здоровья МОЗ.

За прошедшую неделю на «Стрелке» ничего не изменилось — отклонение от стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки) составляет 2 по 24000.

На пляже «Чайка» все также есть отклонение от стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки) – 2 (130000, 700000), но уже не регистрировалось отклонение по коли-фагам.

И в список нерекомендованных к купанию попал детский пляж в г.Очакове — отклонение от стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП составило 240000.

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