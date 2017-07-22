Интерпол опубликовал список потенциальных террористов в Европе

22.07.17 08:52Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

По мере разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке все больше потенциальных террористов-смертников будут пытаться приехать в Европу.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала список 173 террористов Исламского государства, которых могут отправить в Европу для совершения терактов в отместку за военные поражения на Ближнем Востоке, передает The Guardian.

Перечень составлен на основании данных американской разведки, полученных во время операций на контролируемой ИГИЛ территории в Сирии и Ираке.

В список вошли лица, "которые, возможно, были обучены собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства для причинения серьезных травм и смертей".

Издание отмечает, что у Интерпола нет сведений о том, что предполагаемые террористы уже находятся в Европе.

Правоохранители опасаются, что по мере разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке все больше потенциальных террористов-смертников будут пытаться приехать в Европу.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади еще жив.

В середине июня Минобороны РФ сообщило, что, по предварительным данным, аль-Багдади был уничтожен в Сирии в результате авиаудара.

Похожие новости

18.07.17 08:24В Ираке задержаны десятки женщин-джихадисток

07.07.17 14:49При теракте в Египте погибли более 20 военных

23.09.15 21:04Как встреча Путина и Обамы отразится на Украине, — мнение

31.05.15 13:41Украине нужно отказаться от этнического проекта и строить "европейскую Америку" — эксперт

23.10.10 11:03Горизонталь Януковича. Власть решилась на административную реформу?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГФ 450377, ГГГФ 450829, ГГГО 452974

Суббота, 22.07.2017

Закругление верхнее-левое

12:17Рева рассказал, когда в Украине будет накопительная пенсионная система

12:05Букмекери назвали фаворита матчу "Шахтар" - "Динамо"

11:56Николаевские портовики просят Гройсмана сохранить больницу, где хотят создать Центр реабилитации участников АТО

11:49Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

11:35Под Николаевом «Мерседес» врезался в грузовик: пассажир погиб, водителя извлекают спасатели

11:13Активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы

10:50Всемирные игры-2017: Украина завоевала первые медали в подводном плавании

10:35Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

10:28Моніторинг ІМІ: найбільше джинси — у Миколаєві, найбільший джинсовик — місцева влада Дніпра

10:13Украинцы с рекордами выиграли два "золота" молодежного чемпионата Европы

09:54На Миколаївщині запустили швидкісний тролей

09:33Сутки в АТО: 11 обстрелов, один военный погиб

09:1122 июля: какой сегодня праздник

08:52Интерпол опубликовал список потенциальных террористов в Европе

08:38В Братском 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля – ребенок с множественными травмами госпитализирован

08:22Появился новый официальный портрет британского принца Джорджа

08:03На Николаевщине теперь три пляжа, на которых Минздрав не рекомендует купаться

 21.07

21:00Ватикан собрал почти полмиллиона евро на помощь Донбассу

20:45Смертельный пожар в Киеве, погиб ребенок (видео)

20:35ГПУ: Против Вилкула открыто уголовное производство

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.07.17 12:252430

На Миколаївщині рятувальники знайшли тіло зниклого безвісти рибалки

08.07.17 12:372460

Бутерброд с шоколадом и сыром шокировал Сеть

08.07.17 12:512390

Французы хотят построить солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения

08.07.17 13:062520

Назван список грузового транспорта, которого не коснется запрет передвижения в Николаеве

Самые читаемые

08.07.17 23:1710860

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

13.07.17 14:457190

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

10.07.17 16:155010

Курс валют на 10 июля

09.07.17 19:124880

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГФ 450377
ГГГФ 450829
ГГГО 452974

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама