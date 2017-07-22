На Миколаївщині запустили швидкісний тролей

22.07.17 09:54Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Пролетіти над озером

У селі Мигія Первомайського району відбулося відкриття туристичного комплексу «Протичанська скеля», повідомляє Урядовий кур'єр.

Закладено першу чергу кемпінгу з однойменною назвою й запущено швидкісний тролей над радоновим озером. Ця місцевість входить до складу Національного парку «Бузький гард», а славиться тим, що тисячі туристів з усієї України приїжджають на пороги Південного Бугу, щоб здійснити сплав на рафтах, відпочити, помилуватися унікальним для півдня країни скельним ландшафтом. У селі Мигія розташоване так зване радонове озеро з чистою бірюзовою водою, яке з’явилося на місці колишнього гранітного кар’єру. Рік тому тут облаштували оглядовий майданчик, який уподобали туристи.

А вже нині комплекс доповнився новою локацією. Пройшов перші випробування найдовший і найшвидший в Україні тролей. Його довжина — 457 метрів, висота — 72 метри, а максимальна досяжна швидкість — понад 100 км/год. Гальмівний механізм для тролея інвестори замовляли у США, оскільки в Україні немає досвіду виготовлення такого обладнання для високошвидкісних трас. Уже до кінця місяця конструкцію планують здати в експлуатацію.

Ті, хто взяв участь у тестовому запуску тролея, не приховують емоцій. «Екстремальні відчуття зашкалюють, коли мчиш на величезній швидкості в такому дивовижному місці, — ділиться враженнями один з туристів Дмитро. — Розвага вийшла крутою й найвидовищнішою в Україні. Гадаю, вона приверне увагу багатьох гостей краю».

В урочистому відкритті комплексу взяли участь перші особи області. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко повідомив, що влада підтримала реалізацію проекту пішохідного мосту через Південний Буг між культурно-історичними центрами Первомайського району, селами Грушівка та Мигія. У планах — об’єднати наявні туристичні маршрути. Уже наступного року поблизу Мигії буде побудовано кінотеатр просто неба, сцену й амфітеатр.

А поки що туристи з усієї України зможуть милуватися озером з облаштованого оглядового майданчика, пройти місцевими екскурсійними стежками, ознайомитися з історією та природою цього краю, відпочити у наметах і взяти участь в екстремальних розвагах.

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