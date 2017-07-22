Hyundai устроила краш-тест с живым человеком вместо манекена. Видео

22.07.17 12:49Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Компания оказалась настолько уверена в безопасности нового Hyundai Solaris, что рискнула доказать это, разбив машины с живым человеком за рулем — по сути, это было смоделированное столкновение по всем требованиям стандартного теста, в ходе которого манекены нередко получают серьезные повреждения.

Сознательно направить Solaris в бетонное ограждение рискнул каскадер Мартин Иванов. В его послужном списке — участие в качестве дублера Мэтта Деймона в фильмах про суперагента Борна и дублера Дэниела Крэйга в фильмах про Джеймса Бонда. Кроме того, Мартин – трехкратный обладатель всемирно известной премии американских кинокаскадеров Taurus в категории «Лучшая работа с автомобилем».

Тест проводился по всем правилам: столкновение с железобетонным барьером произошло на скорости 64 километра в час, с перекрытием в 40% со стороны водителя. Как заявляет производитель, такое столкновение — одно из самых распространенных и является одним из обязательных испытаний по методике Европейской программы оценки новых автомобилей – Euro NCAP. Камеры фиксировали каждое движение со скоростью 1000 кадров в секунду.

После столкновения Solaris получил достаточно серьезные внешние повреждения, однако объем кабины практически не изменился, лобовое стекло не треснуло. Каскадер остался цел и невредим.

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