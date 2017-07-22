Гастролирующий в Крыму Филипп Киркоров вызвал гнев местных жителей

22.07.17 18:14Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Жителей крымского города Ялта серьезно возмутили грузовики с логотипом Филиппа Киркорова, которые были припаркованы в неподходящем для этого месте.

Команда российского певца Филиппа Киркорова припарковала автомобили с оборудованием прямо посреди городской набережной. Такой хамский поступок взбудоражил и рассердил жителей Ялты. Об этом пишет местное издание «Ялта 24».

«На этой неделе работники ДЭУ только закончили менять ломаную плитку… Вся работа коту под хвост! А обида работников, меняющих плитку на солнцепеке? А выброшенные бюджетные деньги?!» – пожаловался так называемый «депутат городского совета» оккупированной Ялты Олег Пихтирев.

По словам местных жителей, возле набережной находится парковка, где команда Филиппа Киркорова спокойно могла бы поставить свои грузовые машины. Однако вместо этого туда направили только два микроавтобуса артиста.

«Какое огромное свинство! Хотя и это не предел. Мог бы вообще перегородить набережную», — жалуется Галина Бабухина.

«Как можно такое разрешать?! А ведь наверняка есть разрешение, выданное местным муниципалитетом. Вот надо того, кто его подписал, сразу в отставку. Ущерб рассчитать, по суду с виновного взыскать. И точка!» — считает Юрий Кленов.

Отметим, что Филипп Киркоров приехал в Крым в ходе масштабного тура «Я», который стартовал в марте 2016 года. Концерт в Ялте состоялся 21 июля. 30 апреля певцу исполнилось 50 лет.

16 августа Киркоров планирует выступить в Севастопольском культурно-информационном центре (СКИЦ) в Камышовой бухте с шоу «Я». Кроме Севастополя, Киркоров плинурует дать концерты еще в пяти крымских городах. В разделе «Афиша» на официальном сайте певца сообщается, что Киркоров намерен выступить 13 августа в Ялте, 15 августа – в Евпатории, 17 августа – в Алуште, 18 августа – в Феодосии и 20 августа – в Керчи.

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