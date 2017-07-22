Купленный за тысячу долларов мешочек лунной пыли, продали почти за 2 миллиона

С аукциона Sotheby's в Нью-Йорке за 1,8 миллиона продали мешочек с лунной пылью, который бывший владелец приобрел всего за 995 долларов.

Этот комок с образцами почвы Луны попал на Землю благодаря астронавту Нилу Армстронгу. Именно он в рамках миссии «Аполлон-11» в 1969 году собрал почву во время высадки на Луне. Мешочек с лунной пылью стал уже на нашей планете стал причиной споров и судебных разбирательств.

После того, как миссия вернулась на Землю, почти все оборудование из космического модуля были переданы музеям Смитсоновского института. Но мешочек с образцами лунной почвы остался лежать в одной из коробок в Космическом центре имени Линдона Джонсона из-за ошибки сотрудников во время инвентаризации оборудования.

Уже в 2015 году мешочек с лунной пылью купила на государственном аукционе по ошибке купила юрист из Иллинойса. Женщина отдала за лот всего 995 долларов. И хотя NASA потом пытались его вернуть, федеральный суд штата решил, что покупка принадлежит юристке на законных основаниях.

По истечению времени, когда все юридические разногласия были разрешены, владелица лунного артефакта решила его продать. Так лунная пыль и попала на торги аукционного дома Sotheby’s. Лот продали анонимному покупателю за 1,8 миллиона долларов.