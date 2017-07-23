Страшные кадры: призрак женщины в белом зафиксировали на камеру

23.07.17 08:45Сколько просмотров этой статьи20Сколько комментариев этой статьи0

В старом особняке заметили привидение.

Посетительницы исторического особняка в США запечатлели на видео странную фигуру женщины в белом.

На записи, сделанной 21-летней Даниэль Хайд и 23-летней Саванной Браун, видна проходящая через комнату женская фигура в платье, сшитом по моде двухсотлетней давности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В СМИ предполагают, что это может быть призрак горничной, которая погибла при пожаре.

Известно, что пожар в особняке, который был построен в конце 1760-х годов для британского губернатора провинции Северная Каролина, произошел в 1798 году и начался, по имеющейся информации, в помещении для слуг на чердаке.

Здание сгорело полностью, и было восстановлено в оригинальном виде лишь в середине ХХ века. Сейчас оно используется как музей.

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