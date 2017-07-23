Принцы Уильям и Гарри рассказали о последнем звонке леди Дианы

23.07.17 13:15Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Юные наследники жалеют, что спешили закончить разговор с матерью.

Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри впервые расскажут принцессе Диане как о матери в документальном фильме, который выйдет на телеканале ITV 24 июля.

В фильме "Диана, наша мама: ее жизнь и наследие" Уильям и Гарри, в частности, рассказывают о ее последнем звонке, который состоялся за несколько часов до гибели принцессы.

Леди Ди позвонила своим сыновьям из Парижа в замок Балморал, где они находились с отцом - принцем Чарльзом и королевой Елизаветой.

Принц Гарри говорит, что, как и многие подростки, он не любил болтать по телефону с родителями, поэтому взял трубку с неохотой.

"Я не могу вспомнить, что я отвечал ей, но всю свою дальнейшую жизнь я жалел о том, каким коротким был этот разговор. Если бы я знал, что он последний, я бы сказал ей всё, что должен был сказать. Оглядываясь назад, это невероятно сложно", - рассказал принц.

Уильям отметил, что в момент звонка матери он с братом и кузенами весело проводили время и спешили закончить разговор, чтобы вернуться к забавам.

"Мы с Гарри спешили сказать "До свидания". Этот телефонный звонок впечатался в память", - отметил герцог.

Разговор о погибшей матери он назвал "исцеляющим душевную боль" и подчеркнул, что запомнил ее "всегда смеющейся и полной радости".

В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате автокатастрофы. На момент смерти матери принцу Уильяму было 15 лет, его брату Гарри - 12.

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