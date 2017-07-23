Принцы Уильям и Гарри рассказали о последнем звонке леди Дианы

|23.07.17 13:15
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Юные наследники жалеют, что спешили закончить разговор с матерью.
Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри впервые расскажут принцессе Диане как о матери в документальном фильме, который выйдет на телеканале ITV 24 июля.
В фильме "Диана, наша мама: ее жизнь и наследие" Уильям и Гарри, в частности, рассказывают о ее последнем звонке, который состоялся за несколько часов до гибели принцессы.
Леди Ди позвонила своим сыновьям из Парижа в замок Балморал, где они находились с отцом - принцем Чарльзом и королевой Елизаветой.
Принц Гарри говорит, что, как и многие подростки, он не любил болтать по телефону с родителями, поэтому взял трубку с неохотой.
"Я не могу вспомнить, что я отвечал ей, но всю свою дальнейшую жизнь я жалел о том, каким коротким был этот разговор. Если бы я знал, что он последний, я бы сказал ей всё, что должен был сказать. Оглядываясь назад, это невероятно сложно", - рассказал принц.
Уильям отметил, что в момент звонка матери он с братом и кузенами весело проводили время и спешили закончить разговор, чтобы вернуться к забавам.
"Мы с Гарри спешили сказать "До свидания". Этот телефонный звонок впечатался в память", - отметил герцог.
Разговор о погибшей матери он назвал "исцеляющим душевную боль" и подчеркнул, что запомнил ее "всегда смеющейся и полной радости".
В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате автокатастрофы. На момент смерти матери принцу Уильяму было 15 лет, его брату Гарри - 12.