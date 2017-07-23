В Англии за наркотики из школ исключили рекордное число учеников

23.07.17 13:43Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Только в Йоркшире и Хамбере за два года рассмотрели более 50 тысяч таких дел.

В Англии за прошедшие два года из школ исключили рекордное количество учеников за употребление наркотических веществ - 9250 человек. Об это сообщает Би-би-си, ссылаясь на статистику министерства образования.

В целом больше всего исключений было зафиксировано в Йоркшире и Хамбере. В этом регионе школы по разным причинам выносили решение о временном отстранении от учебы более 50 тысяч раз.

Увеличение количества детей, употребляющих наркотики, специалисты связывают с тем, что в их обществе это часто считается "социальной нормой".

Отметим, что в Украине треть украинских учеников в возрасте 11-17 лет имеют опыт курения. Кроме того, каждый девятый подросток хотя бы раз в жизни употреблял марихуану.

Похожие новости

28.04.17 14:49Психиатрическая помощь нужна почти 2 млн жителям Украины – Минздрав

06.01.16 11:27Алкоголь и наркотики — в США и России

14.11.14 11:12Гривна укрепится? Нацбанк хочет запретить банкирам употреблять наркотики и алкоголь

05.08.13 13:27Водка, марихуана, амфетамины. Ученые распределили популярные наркотики по степени их опасности для водителей

22.05.12 14:39В украинских школах за один месяц изъяли более 30 килограммов наркотиков

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Воскресенье, 23.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:58"Они не любят этот город": Губская раскритиковала николаевскую власть

13:43В Англии за наркотики из школ исключили рекордное число учеников

13:28В Украину идут грозы с градом

13:15Принцы Уильям и Гарри рассказали о последнем звонке леди Дианы

12:57Медики назвали главные причины, почему вам постоянно хочется есть

12:44Полицейские имеют право остановить автомобиль еще по одной причине

12:28В Украину прибыло судно с африканским углем

12:13Українців будуть штрафувати за викинуті недопалки і плювки на вулиці

11:58Проверять по-новому: В Украине создают реестр всех получателей субсидий

11:43Збірна України виграла 28 медалей за чотири дні Дефлімпіади-2017

11:25Где завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

11:07Алина Гросу шокировала полупрозрачным нарядом

10:53"Уверен, фильм с удовольствием будут смотреть как дети, так и взрослые", - Гройсман о мультфильме "Мавка".

10:36Юристы облгосадминистрации – в сговоре с Кравченко.

10:21Під час розмови у "нормандському форматі" Порошенко вимагатиме негайного припинення вогню

10:02Сегодня Всемирный день китов и дельфинов

09:41Николаевцы всем двором принимают участие в конкурсе

09:26Курс доллара на 23 июля

09:18Николаевский велогонщик Андрей Гривко после 20 этапов Тур де Франс на 120-м месте

09:06Как изменят новые коммунальные законы жизнь украинцев: Президент подписал два важных документа

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.07.17 14:172310

Витівки природи: на Миколаївщині знову прогнозують грози та град

09.07.17 14:392410

Николаевец собрал робота-фермера

09.07.17 15:012930

Как двое 17-летних школьников помогли сделать спиннеры вирусными и заработали на этом состояние

09.07.17 15:172530

В Киеве проходит встреча Порошенко и Тиллерсона

Самые читаемые

13.07.17 14:457750

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

09.07.17 19:125480

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

10.07.17 16:155340

Курс валют на 10 июля

09.07.17 15:374820

На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама