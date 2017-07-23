Николас Кейдж в казахском костюме стал мемом

Актер посетил кинофестиваль Евразия в Астане.

Звезда Голливуда Николас Кейдж приехал приехал в Астану для участия в тринадцатом кинофестивале Евразия, который продлится с 22 по 28 июля, передает Forbes Казахстан. На пресс-конференции он рассказал о намерении серьезно подумать над совместными съемками в Казахстане и о своем первом опыте в кино.

"Мне было всего 15 лет, когда я впервые попробовал себя в качестве актера в пилотном проекте на сериал, который затем не пошел. Но его режиссер обратил на меня внимание и сказал: "Этот парень может играть". Я тогда почувствовал, что это мое. Следующие фильмы также были малоизвестными, моя карьера начала подниматься только с Жизнь в Лас-Вегасе", - подчеркнул актер.

В Астане Кейдж сфотографировался в национальном костюме Казахстана. Снимок разлетелся по соцсетям, а сам актер стал героем фотожаб.