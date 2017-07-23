Лето в разгаре: как в николаевском зоопарке животные спасаются от жары?

23.07.17 15:27Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Июльская жара в этом году, пожалуй, более щадящая по сравнению с прошлым. Но, если люди еще могут как-то охладиться или найти свою «зону свежести», то обитатели Николаевского зоопарка сами себе помочь не могут.

Именно поэтому NikLife решил разузнать, как животные спасаются от жары.

Так, для борьбы с сезонным повышением температуры в зоопарке Николаева животным помогают охладиться различными средствами.

  • У наших животных есть укрытия, где они могут спрятаться. У них на протяжении дня и суток есть возможность спрятаться в помещении или в домик уйти. Когда было сильно жарко, животные прятались в вольерах. Тогда их можно было не увидеть. Некоторым посетителям это не нравится. Но мы выгонять по желанию посетителей животных не будем, - рассказал директор зоопарка Владимир Топчий.

Стоит отметить, что некоторые животные, особенно старые, хуже, чем остальные переносят этот период. Для них создаются специальные «охладители». Например, для оленей Давида делают больше болота, чтобы те могли в нем понежиться и отдохнуть в прохладе. Приматы же сами выбирают для себя место, где им комфортнее больше всего. Они могут зайти в зимнее помещение, где более прохладно, или быть на свежем воздухе.

Лучше всего здесь себя чувствуют медведи, тигры, выдры, птицы и другие животные, у которых в вольерах оборудованы бассейны с водой. При этом там, где нет бассейнов, предусмотрена теневая зона под кроной деревьев или специальными навесами.

Конечно же, современных систем против перегрева, фильтрации воды или искусственного водопада в зоопарке нет, и мороженое, как в зоопарке Рима, зверям не дают, но базовые условия для комфортного обитания в зоопарке присутствуют.

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