У берегов Исландии обнаружили 4 тонны нацистского золота

У берегов Исландии нашли ящик золота, весом около четырех тонн. Вполне вероятно, что найденное золото принадлежало нацистам.

На немецком грузовом корабле времен Второй мировой войны британские подводники обнаружили 4 тонны нацистского золота. По предварительным подсчетам огромный ящик с золотом может стоить сейчас более 100 миллионов долларов.

Сообщается, что нацистские сокровища нашли на немецком грузовом корабле SS Minden члены британской компании Advanced Marine Services. Этот ящик с золотом весит примерно четыре тонны, а золото находящееся в нем немцы во время войны могли забрать из южноамериканских банков.

Согласно историческим фактам, немецкое грузовое судно направлялось в Германию из Бразилии, а по пути затонуло. Случилось это примерно в 190 километрах от берегов Исландии в сентябре 1939 года. По некоторой информации, Адольф Гитлер отдал приказ капитану корабля затопить судно после того, как оно было замечено великобританским флотом. Вероятно, корабль затопили намеренно, чтобы сокровища не попали в руки британцев.

Как сообщает издание, морская служба обратилась к исландском правительству с просьбой сделать отверстие в корабле, чтобы извлечь ящик с золотом. Служба намерена вывезти нацистские сокровища в Британию.