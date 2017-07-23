Легендарные туфли на красной подошве: как дизайнер-самоучка основал бренд Christian Louboutin и задал новое направление в моде

Туфли Christian Louboutin настолько полюбились женщинам со всего мира, что они превратились в предмет обожаний и мечтаний, вроде кольца с бриллиантом.

О них поют песни и снимают клипы. Лабутены (правильнее было бы называть их лубутенами, но у нас это как-то не прижилось) стали символом дорогой и красивой жизни. Продажи туфель культового бренда достигают миллиона пар в год.

Кристиана Лубутена – основателя бренда часто обвиняют в том, что он призывает женщин забыть об удобстве. На это дизайнер постоянно отвечает: «’Удобный’ – это одно из худших в мире слов! Я сразу представляю себе нездоровую женщину с большой бутылкой алкоголя, очень пухлую. Это ужасно, но ей нравится ее жизнь, потому что у нее удобные сабо».

Со школьника в дизайнеры

Когда Кристиану было 12 лет, его привели в парижский Музей искусства стран Африки и Океании. Пол музея был устлан старинной мозаикой, поэтому входить туда в обуви на каблуках было запрещено. Мальчик заворожено разглядывал знак с перечеркнутым изображением туфли на шпильке в красном круге. Ведь в то время в моде была массивная обувь на плоской подошве, а обувь на каблуках женщины почти не носили. Кристиану так понравился вид изящной туфли, что он начал придумывать дизайн женской обуви самостоятельно. Он везде ходил с блокнотом и делал авторские наброски туфель. В результате он начал посвящать этому увлечении все свободное время и совсем забросил учебу. В 16 лет мальчика исключили из школы.

Позже Кристиан устроился стажером в парижское кабаре Les Folies Bergères, где он помогал танцовщицам с их костюмами перед выходом на сцену. В 1982 году Лубутен стал подмастерьем известного французского модельера Шарля Журдана. Там он получил возможность поработать с профессиональными дизайнерами и перенять опыт. Постепенно талантливый парень начал получать заказы от таких известных домов моды как Maud Frison, Chanel и Yves Saint Laurent.

В конце 1991 года в Париже появился первый магазин дизайнера. Кристиану тогда было 28 лет, и в своей компании он был единственным сотрудником. А уже через некоторое время здесь начнут разрабатывать культовые туфли.

Легенда гласит, что в то время как Кристиан работал над моделью Pensée (тогда еще его обувь не производила нужного впечатления), ассистентка Лубутена красила ногти. И вот дизайнер решил использовать ее красный лак и закрасить черную подошву. Случайное дизайнерское решение не только добавило Pensée яркую изюминку, но и принесло успех молодому дизайнеру. В первый год работы магазина было продано около 200 пар.

Все же бизнес требовал не только креативных идей, но и стратегии производства. В связи с тем, что работа была сделана не в срок, вторая коллекция пришла в бутик на несколько недель позже. Магазин потерял потенциальных клиентов и начал работать в убыток.

Все же с трудностями удалось справиться. В 1995 году обувь Christian Louboutin была задействована в показах Azzaro, Chloé, Diane Von Furstenberg, Givenchy, Jean-Paul Gaultier и Lanvin. А позже новые бутики появились в Лондоне и Нью-Йорке.

В течение нескольких лет бренду Christian Louboutin приходилось находиться в тени сильного конкурента Manolo Blahnik. Ситуация изменилась в 2006 году, когда французский дизайнер придумал одну из своих самых популярных моделей Very Privé – это были туфли на высоком каблуке с открытым мыском и скрытой платформой. В то время вышла в продажу и первая линия аксессуаров.

Художник, одержимый туфлями

Кристиан Лубутен объясняет: «Суть моей работы не в том, чтобы сделать приятное женщине, а чтобы сделать приятное мужчине». Он утверждает, что секрет сексуальности высоких каблуков кроется в особом положении свода стопы.

Обувь, которая продается в бутиках дизайнера, производится на фабрике в Италии. У Лубутена также есть небольшое ателье на улице Жан-Жака Руссо, где он вручную изготавливает брендовые туфли для частных клиентов. Заказы могут быть самыми разными: от нестандартного размера до пинеток с красной подошвой для новорожденных. Базовая стоимость лабутенов по индивидуальному заказу составляет $4000. Цена туфель, покрытых кристаллами Swarovski, может достигать и $6000. Все же такая красота не вечная и она требует регулярного обновления: лакированная подошва лабутенов начинает стаптываться уже после первой носки.

Кристиан Лубутен говорит, что у него нет никакой бизнес-модели, он просто делает свою работу. Похоже, что его публичный образ одержимого туфлями художника существует параллельно с его мультимиллионным состоянием.

Кристиан очень принципиален. В свое время журналисты его спросили, почему он открыл бутик в Риме, а не в Милане. Ответ был обусловлен тем, что столица Италии Лубутену нравится, а столица моды — нет. К подбору персонала дизайнер тоже имеет свой особый подход: он обращает внимание не столько на опыт розничных продаж, сколько на личные качества своих потенциальных сотрудников. Однажды он пригласил к сотрудничеству стюардессу, а в другой раз взял на работу посыльного, который прислуживал ему в отеле.

Основатель бренда Christian Louboutin не рекламирует свою обувь и не дарит ее знаменитостям — селебрити могут рассчитывать только на скидку. Несмотря на стремительное расширение географии торговых точек, Лубутен не планирует наращивать производство, так как это может отрицательно сказаться на качестве.

Сейчас обувь Christian Louboutin продается в Америке, Европе, Африке и Океании. Туфли на красной подошве носят многие знаменитости, среди которых Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Николь Кидман, Мадонна.

Красная подошва как визитная карточка бренда

Красная лакированная подошва стала не только удачным маркетинговым ходом, но и способом защитить Christian Louboutin от подделок. Хотя долгое время дизайнер даже не задумывался об этом: свой товарный знак он запатентовал только в 2007 году.

«Блестящий красный цвет подошв не имеет другой функции, кроме указания на то, что они мои. Я выбрал этот цвет потому, что он яркий, кокетливый, запоминающийся, а ещe это цвет страсти», – писал дизайнер в ходатайстве к американскому суду. Широкая популярность Christian Louboutin привела тому, что интернет заполонили дешевые подделки. В 2010 году дизайнер запустил свой сайт, где был представлен список официальных дистрибьюторов и инструкция, как определить ненастоящие лабутены.

В отличие от подражателей, которые предлагают подошвы самых разных цветов, Лубутен остается верен своему ярко-красному. В 2012 года через суд Christian Louboutin закрепил эксклюзивное право на красные подошвы. Единственным исключением из правил является YSL, который может выпускать туфли с красным верхом и красной подошвой, дизайн которых берет свое начало с 70-х годов.