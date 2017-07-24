Экстравагантные привычки Джонни Деппа, которые обходятся ему в 2 млн долларов ежемесячно

Бывшие бизнес-менеджеры Джонни Деппа рассказали, что экстравагантный образ жизни актера обходится ему в 2 млн долларов каждый месяц, включая траты на содержание 14 домов, 70 гитар и сильную страсть к винам.

Это случилось после того, как в начале 2017 года Депп начал судебный процесс на 25 млн долларов против своих бизнес-менеджеров, The Mandel Company (TMG), предъявив обвинение в том, что они «грубо нарушали правила» при ведении его дел. В свою очередь, The Mandel Company посоветовали суду «пересмотреть аргументы в отношении расходов актера».

По словам Деппа, компания не смогла должным образом платить налоги от его имени, брала несанкционированные кредиты, а также переплатила за «безопасность и другие услуги», что стоило ему «десятков миллионов долларов» и привело к финансовым проблемам, о которых, как утверждает актер, он узнал только в марте прошлого года.

Во встречном иске TMG заявила, что «сделала все, что было в ее силах в течение последних 17 лет, чтобы защитить Деппа от самого себя и сохранить его платежеспособность», но при этом TMG «не имела полномочий, чтобы контролировать расходы Деппа или же заставить его принимать более рассудительные финансовые решения».

В результате этот иск пролил свет на подробности якобы «экстравагантных и экстремальных» привычек Деппа, на которые он тратит 2 млн долларов в месяц.

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Как сообщает TMG, Депп потратил 75 млн долларов на «приобретение, улучшение и обстановку мебелью 14 жилых домов» по всему миру.

Список включает в себя замок на юге Франции стоимостью в 13,5 млн долларов, ряд островов на Багамах, многочисленные дома в Голливуде и пентхаусы в центре Лос-Анджелеса. У него также есть конная ферма в Кентукки. В каждом доме работает полный комплект персонала.

Он также потратил «миллионы» на приобретение 45 роскошных автомобилей.

Corvette 1959 — это лишь одна из множества его машин.

Актер расходовал 18 млн долларов на 47-метровую яхту.

Сообщается, что в 2016 году эту яхту купила у Деппа Джоан Роулинг.

Согласно информации TMG, Джонни Депп летает только на частном самолете Gulfstream GV, что обходится ему в 200 тыс. долларов каждый месяц.

Депп – владелец более 70 коллекционных гитар.

Он тратит 30 тыс. долларов в месяц только лишь на вино, которое «доставляют по воздуху со всего мира для личного потребления».

У него также есть «множество дорогих ювелирных украшений мирового класса», в которых он часто выходит в свет.

TMG утверждает, что актер потратил «миллионы на редкие и дорогие голливудские предметы коллекционирования» от Мэрилин Монро и Марлона Брандо. У него так много подобных предметов, что ему требуется 12 хранилищ для их размещения, за аренду которых он выложил 500 тыс. долларов.

Он потратил «миллионы», чтобы приобрести и сохранить дорогую коллекцию произведений искусства, состоящую из более чем 200 коллекционных произведений известных художников, таких как Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския.

У Джонни Деппа 40 штатных сотрудников по всему миру, которые обходятся ему в 300 тыс. долларов в месяц, включая личных телохранителей для себя и своей семьи, которые постоянно находятся рядом.

По словам TMG, сотрудники Деппа на его частном острове на Багамах получили около 1 миллиона долларов в связи с расходами на обустройство территории.

На протяжении многих лет он также потратил 10 млн долларов, чтобы поддержать «своих друзей, семью и некоторых сотрудников».

Расходы включают в себя плату за проживание его сестер и покойной матери. Он купил своей матери дом за несколько миллионов долларов в Голливуде, а также тратил 35 тыс. долларов в месяц на нее, когда она была больна.

Депп также финансировал запуск музыкального лейбла, которым управляет друг детства. Это стоило ему более 4 млн долларов, и не приносило никаких доходов, прежде чем он в конечном счете сократил финансирование.

Наверное, одной из наиболее экзотических трат Деппа стали 3 млн долларов, которые он расходовал на осуществление мечты своего друга Хантера Томпсона развеять свой прах с помощью специально сделанной пушки после его смерти в 2005 году.