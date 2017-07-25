Американца пришлось спасать из мусоропровода, куда он уронил телефон

25.07.17 08:45Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Неназванный житель Вашингтона уронил телефон в мусоропровод и полез в трубу, чтобы достать гаджет. В какой-то момент незадачливый американец потерял равновесие и рухнул вниз. Для извлечения мужчины из мусоропровода пришлось вызывать спасателей, сообщает Yahoo!.

Каким-то образом застрявший в мусорной трубе житель Вашингтона смог позвонить в экстренную службу. С какого телефона мужчина совершил звонок, неизвестно. Оператор "911" сообщил, что вызов поступил в районе трех часов утра.

Прибывший на место происшествие бригаде пожарных пришлось вкачивать в мусоропровод воздух с помощью специальных шлангов, чтобы американец не задохнулся. В итоге его вытащили наверх с помощью ремней. Мужчина не пострадал.

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