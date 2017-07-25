Иван Дорн удивил сеть образом трансвестита

Певец облачился в колготки в сетку и мини-юбку.

Украинский певец Иван Дорн удивил пользователей Instagram откровенным образом в черных колготках в сетку и мини-юбке, дополнив свой наряд рыжим париком. Снимок был обнародован на Instagram-странице певца и успел собрать за шесть часов более 18 тысяч лайков.

Известно, что в похожем образе артист предстал в клипе на песню Collaba, где он спел о девушках легкого поведения.