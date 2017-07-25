11.07.17 19:152430
Иван Дорн удивил сеть образом трансвестита
|25.07.17 16:42
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Певец облачился в колготки в сетку и мини-юбку.
Певец облачился в колготки в сетку и мини-юбку.
Украинский певец Иван Дорн удивил пользователей Instagram откровенным образом в черных колготках в сетку и мини-юбке, дополнив свой наряд рыжим париком. Снимок был обнародован на Instagram-странице певца и успел собрать за шесть часов более 18 тысяч лайков.
Известно, что в похожем образе артист предстал в клипе на песню Collaba, где он спел о девушках легкого поведения.