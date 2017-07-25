Соцсети снова высмеяли Савченко за видео с нецензурной лексикой

25.07.17 16:12Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Надежда Савченко в очередной раз за последние несколько дней стала героем соцсетей. На этот раз она запомнилась провокационным видео.

Пользователи соцсетей обсуждают видео, в котором Надежда Савченко демонстрирует свое искусство бранной речи. Если, конечно, не считать слова «политика», которое у нее иногда проскакивает между матами.

Скандальный депутат снялась в провокационном ролике для телеканала NewsOne. Видео с Савченко, которая уверенно матерится на камеру, выложил на своей странице в Facebook руководитель канала Евгений Мураев.

«Из песни слов не выбросишь», — подписал он видео.

Пользователи в комментариях высмеяли депутата Савченко.

«Неадеквашка. Интересно наблюдать. Диалог не возможен», «Одно сплошное «пиии» за исключением слова «политика», «Савченко в армии служила, там матом не ругаются, там матом разговаривают, так что матюкам ее учить не надо, сама кого хочешь научит», — пишут пользователи.

«Это очень забавно, но Зеленский сделал это на несколько лет раньше», — написал пользователь Денис Гороховский, намекая, видимо, на сериал «Слуга народа».

«Она конченная. Это просто ошибка природы. Наше телевидение и политики деградируют в арифметической прогрессии. Это лицо сегодняшней Украины? Пусть ее засунут в том место откуда она вылезла», — отметила Оксана Саранчук.

Впрочем, были и те, кто похвалил Савченко за смелость сказать всю правду об украинской политике.

Отметим, что канал NewsOne запустил серию роликов, на которых известные политики и общественные активисты матерятся на камеру, высказывая свое мнение о политике. В частности, в таких роликах успели сняться одиозный политик Евгений Червоненко и общественный деятель Максим Гольдарб.

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