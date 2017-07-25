В Запорожье состоится 15-й открытый фестиваль авторской песни «Поющий остров»

Он традиционно пройдет на острове Хортица, на турпляже, и объединит участников из разных городов Украины. К примеру, в прошлом году фестивальная площадка собрала около 350 человек, а не сцене выступили порядка 70 участников из 16 городов Украины и других стран. А бывало, что выходили представители и более, чем 20 городов.

Об этом сообщил организатор бардовского слета, президент Запорожского городского клуба авторской песни «Островок» Александр Супрун, передает «Индустриалке».

Для зрителей фестиваль пройдет в субботу с переходом на ночь воскресенья. Ведь «Поющий остров» — это не только концерты авторской песни, но и песни у ночного костра — романтика! А для участников слет продлится на следующий день акцией по уборке территории «Чистая Хортица».

Правда, в этом году фестиваль, который был международным, сменил формат и будет проходить скромнее. Причина — финансы, точнее их отсутствие.

— Раньше нас поддерживали разные спонсоры, а в этом году желающих помочь фестивалю не нашли, — объясняет Александр Супрун. — «Поющий остров» проводим на средства участников клуба, а они весьма скромные. Бюджет фестиваля составляет всего 1800 грн. Поэтому он будет не 4-дневным, как раньше, а однодневным. Естественно, программу сократили.

Изменилась и формула проведения фестиваля. Мы сменили статус «международный» на «открытый». Тем не менее, ожидаем приезда замечательных гостей из многих городов Украины.

Главный вектор 15-го фестиваля – сольные программы участников квартирных концертов запорожского «Островка», которые проходили в последние полтора года. Также будет один 2-часовый концерт гостей.

Программа фестиваля «Поющий остров», 29 июля

(турпляж, остров Хортица)

15.45-16.00 — открытие фестиваля,

16.00-17.00 – концерт участников Запорожского городского клуба авторской песни «Островок»,

17.00-18.00 – концерт песен для детей и вручение главного приза фестиваля,

18.00-18.30 – концерт почетного гостя Феликса Дробышева (Днепрорудный, Запорожская область),

18.30-19.00 – концерт автора Татьяны Богдановой (участница Запорожского городского клуба авторской песни «Островок»),

19.00-19.30 — концерт известного гитарного мастера Виктора Васильева (Запорожье),

20.00-20.30 – концерт почетного гостя Алексея Демича (Каменское, Днепропетровская область),

20.30-21.00 – концерт почетного гостя Владимира Каверина (Киев),

21.00-21.30 – концерт президента Запорожского городского клуба авторской песни «Островок» Александра Супруна,

21.30-22.00 – концерт Юрия Филиппова (Каменское, Днепропетровская обл.),

22.00-24.00 – концерт гостей фестиваля,

00.00-6.00 – песни у палаток и костров.

Телефоны оргкомитета: 066-737-93-82, 096-360-88-08, 093-906-93-38.

Вход на фестиваль «Поющий остров» бесплатный для всех желающих.