11.07.17 19:152430
Трейлер "Очень странных дел 2" стал интернет-хитом
|25.07.17 18:20
|37
|0
Выход второго сезона сериала ожидается 27 октября этого года.
Выход второго сезона сериала ожидается 27 октября этого года.
Трейлер предстоящего второго сезона сериала "Очень странные дела" от телеканала Netflix стал интернет-хитом. Видео за трое суток собрало более 7 миллионов просмотров на YouTube, передаёт КорреспонденТ.net
Сообщается, что действие второго сезона разворачивается спустя год после событий, показанных в первой части. Главным героем продолжения телевизионного шоу станет маленький Уилл Байерс.
Премьера нового сезона сериала ожидается 27 октября этого года.
"Очень странные дела" — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер для стриминговой сети Netflix. Первый сезон вышел на экраны в 2016 году.