Трейлер "Очень странных дел 2" стал интернет-хитом

Выход второго сезона сериала ожидается 27 октября этого года.

Трейлер предстоящего второго сезона сериала "Очень странные дела" от телеканала Netflix стал интернет-хитом. Видео за трое суток собрало более 7 миллионов просмотров на YouTube, передаёт КорреспонденТ.net

Сообщается, что действие второго сезона разворачивается спустя год после событий, показанных в первой части. Главным героем продолжения телевизионного шоу станет маленький Уилл Байерс.

Премьера нового сезона сериала ожидается 27 октября этого года.

"Очень странные дела" — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер для стриминговой сети Netflix. Первый сезон вышел на экраны в 2016 году.