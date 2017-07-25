Испания отправит туристов в космос на воздушном шаре

25.07.17 20:22Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Как сообщили мировой общественности представители испанской туристической компании Zero 2 Infinity, в 2019 году начнутся космические полеты на воздушном шаре. Отмечается, желающих покорить космос подымут вверх на 36 километров.

Согласно заявлениям сотрудников Zero 2 Infinity, в ближайшие 2 года компания будет заниматься тестированием космических воздушных шаров. В экспериментах с полетами будут участвовать грузы различной массы, сообщает Аспекты.net

Отмечается, суперсовременные воздушные шары от Zero 2 Infinity намного экологичнее своих устарелых «земных» аналогов, благодаря чему их работа практически не несет угрозы для окружающей среды. Как результат, испанская компания ушла далеко вперед от своих мировых конкурентов.

Первые полет космического воздушного шара запланирован на 2019 год.

Ранее китайские специалисты в области космоса заявляли о разработке уникального собственного летательного аппарата, способного доставить любого желающего за пределы Земли. Также ученые Поднебесной сообщали о намерении возвести в будущем лифт в открытый космос.

Отметим, стоимость испанского и китайского проектов в настоящее время не разглашаются.

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