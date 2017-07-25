iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном Apple

Цена на следующую версию iPhone сильно вырастет. Базовая модель будет стоить около $1,1-1,2 тыс.

Об этом сообщил журналист Forbes Гордон Келли, информирует news.eizvestia.com.

По его информации, новый смартфон от Apple будет иметь рамку вокруг дисплея. Данный факт он подтверждает чехлами Nodus, производители которых уже знакомы с планами компании и строением нового телефона.

Гордон Келли заявил, что рамки будут толщиной не меньше 4 миллиметров. Диагональ дисплея же составит 5,8 дюймов.

Как утверждает журналист, такой дизайн iPhone 8 станет окончательным. Apple, по его мнению, решила не тратить силы на переделывание формы устройства, а уделить все внимание его компоновке. Но, несмотря ни на что, первым, что бросается в глаза будет все же дисплей, который теперь занимает более 80% фронтальной панели. Также пропадет кнопка “Домой” со встроенным Touch ID.

Келли добавил, что, возможно, кнопка “Домой” переберется на боковую часть iPhone и найдет себе место в клавише активации. Он считает, что встроить биометрический модуль под дисплей у Apple на данный момент не получилось.

Разработчики iPhone 8 также значительно увеличат батарею устройства. Этому поспособствует внедрение L-образного аккумуляторного блока и уменьшение габаритов платы телефона.