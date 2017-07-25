Телеведущий: Русскоязычные – залог войны в Украине

25.07.17 21:00Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Дроздов прокомментировал инцидент с уходом политолога из эфира за отказ говорить по-украински.

Ведущий телеканала ZIK Остап Дроздов, который на прошлой неделе выгнал с эфира блогера и журналиста Юрия Романенко за отказ говорить по-украински, впервые прокомментировал нашумевший инцидент, передаёт КорреспонденТ.net

На своей странице в Facebook он опубликовал обращение к русскоязычным украинцам, где по пунктам объяснил свои действия. Дроздов подчеркнул, что в Украине с опозданием на 25 лет произошел прецедент – наконец-то обратили внимание на катастрофическое положение государственного языка, что вызвало дискомфорт у русскоязычных.

"Я обращаюсь к русскоязычным украинцам с мольбой услышать меня. Все эти 25 лет вы жили в шикарном, идеальном языковом комфорте, который базировался на моем дискомфорте, на дискомфорте миллионов украиноязычных украинцев, которые в собственной стране являются культурно дискриминируемыми и должны терпеть засилье вашей речи. Мой прецедент поставил перед вами зеркало. Ну что, приятно? Вот такой дискомфорт из-за вас испытывают украиноязычные украинцы уже четверть века", – отметил ведущий. По его словам, залогом войны в Украине являются "русскоязычные люди, которые упорно игнорируют концепт единого государственного языка".

"Вы, принципиально одноязычные русскоязычные люди, можете быть замечательными людьми, сдавать деньги на армию, ваши сыновья могут служить в рядах ВСУ - но вы, сами того не понимая, являетесь залогом войны. Потому что вы, носители русского языка, игнорируете украинский, маркируете мою страну как страну русского мира. Ваш язык является языком не только Пушкина, но и Путина. Ваш язык является языком не только Достоевского, но и лугандонского наемника. Ваш язык является языком не только Цветаевой, но и патриарха Кирилла. Ваша речь делает мою страну страной русского мира. Свист пуль и канонада градов звучит на вашем языке... Умоляю вас, подумайте над этим", – написал Дроздов.

Он призвал русскоязычных граждан страны переходить на украинский, так как это "вопрос долга". Тех же, кто не владеет государственным языком, ведущий приравнял к "неполномочным гражданам".

Что касается скандального эфира, то Дроздов признался: сделал то, что посчитал нужным.

"Впервые в истории украинского ТВ остро встал вопрос: что делать с человеком, который свободно владеет государственным языком, но демонстративно отказывается на нем говорить. Это не вопрос "не могу" – это сознательная позиция "не хочу". Я сделал то, что почувствовал в тот момент", – подытожил ведущий.

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