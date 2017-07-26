В Китае 400 пенсионерок пришли на конкурс бикини

26.07.17 08:45Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Конкурсантки состязались в дефиле, танцевальном и соревновании национальных костюмов.

Более 400 китаянок старше 55 приняли участие в конкурсе Grandbikini, для которого пенсионерки надели бикини.

Соревнование для женщин в возрасте устраивают на территории водного парка города Тяньцзинь.

По задумке организаторов, которые проводят конкурс уже третий год, участницы и зрители должны, в первую очередь, получить положительные эмоции, а не гнаться за главным призом. Кроме дефиле, конкурсантки также приняли участие в танцевальном и соревновании национальных китайских костюмов.

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