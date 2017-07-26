Стив Возняк рассказал, почему iPhone все равно будут покупать

Хоть Стив Возняк из компании Apple ушел еще задолго до того, как начали разрабатываться продукты с префиксом «i», это не умаляет значимости его мнения относительно того, что производит его бывшая компания.

Недавно побывав в Китае, Воз пообщался с прессой и поразмышлял о том, какое место занимает iPhone на рынке и в сердцах людей.

Возняк похвалил китайских производителей за то, что они продолжают обогащать свои устройства современной функциональностью, сохраняя низкие цены. В то же время он поделился своим мнением о том, почему многие люди предпочитают покупать более дорогие устройства Apple.

По словам Воза, они делают такой выбор, поскольку стремятся к беспроигрышному варианту. Иными словами, тратя немалые деньги на iPhone, покупатели знают, чего ожидать, а именно желаемого уровня надежности, стабильности и инновационности.

В этом году теории Воза предстоит серьезная проверка: если слухи подтвердятся, так называемый iPhone 8 будет иметь ценник выше 1000 долларов. Там-то мы и проверим, готовы ли люди делать безопасную ставку, если ее размеры продолжают повышаться.

Стоит напомнить, что «яблочная» корпорация не желает впадать в прямую зависимость от поставок Samsung Display и планируют самостоятельно заняться выпуском OLED-матриц.