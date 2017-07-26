Кинорежиссер Кира Муратова стала почетным гражданином Одессы

26.07.17 17:12Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Решение проголосовано на сессии горсовета.

Кинорежиссер, член Американской киноакадемии Кира Муратова получила звание Почетного гражданина Одессы, сообщает Думская.

Соответствующее решение принял горсовет, удовлетворив ходатайство Одесского отделения Национального объединения кинематографистов Украины.

Муратова получила звание "с учетом многолетнего плодотворного труда, выдающихся творческих достижений, весомого личного вклада в развитие киноискусства и больших заслуг Муратовой Киры Георгиевны в общественной жизни города Одессы".

Кинорежиссер, сценарист и актриса Кира Георгиевна Муратова (в девичестве Короткова) родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Королевство Румыния (ныне — город Сороки, Молдавия).

В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1961 года — режиссер Одесской киностудии.

Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1961 году, совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм "У крутого яра". Затем с ним же сняла полнометражную ленту "Наш честный хлеб" (1964).

Похожие новости

14.04.17 14:46Почетному гражданину города Николаева Юрию Крючкову откроют мемориальную доску

04.02.17 15:35В Николаеве гражданин Германии найден мертвым

21.12.12 13:15Сессия Одесского горсовета прервана штурмом пикетчиков

25.03.12 10:17Одесса начала подготовку к курортному сезону

11.05.11 08:14Одесса отказывается от хлорирования воды

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Среда, 26.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:40Усик: «Не думаю о Хуке – сосредоточен на подготовке»

19:29В чем опасность ранних арбузов и дынь?

19:17В Николаеве работники кинологического центра заявили о неадекватности своего начальника

19:03В Николаеве устроили спектакль с поливанием газона у мэрии

18:48Названа дата выхода первого электрокара Mini Cooper

18:36Нардеп: Саакашвили лишили украинского гражданства

18:22Знаменитое фото Эйнштейна продадут с аукциона

18:07В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв: есть жертвы

17:57Молодой николаевский боксер стал Чемпионом Европы

17:45Мужчина убил подругу после ее признания в смене пола

17:38В Мюнхене устроили праздник борща

17:27В Николаеве троллейбус сбил пенсионера и протащил его по дороге

17:12Кинорежиссер Кира Муратова стала почетным гражданином Одессы

16:58Украинские туристы больше суток не могли вылететь из Греции

16:46СБУ разоблачила группу электронных взломщиков в Николаеве

16:38"Чтобы у тебя язык отсох!" - в Николаеве очередной "маршрутчик" нахамил пассажирам

16:24У п’ятницю в Миколаїв з робочим візитом приїде Міністр юстиції

16:11Доступные лекарства: с 1 августа расширят список препаратов

15:53Пастор з Маріуполя став прийомним батьком для 32 безпритульних

15:35Губернатор выразил свое мнение по поводу оппозиции

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.07.17 19:403630

Специалисты рассказали, как отличить родинку от рака

12.07.17 20:004020

Одна из лучших авиакомпаний мира начинает полёты в Украину

12.07.17 20:202610

Минфин докапитализировал Приватбанк на 22,5 млрд

12.07.17 20:402430

В центре Николаева фура зацепила маршрутное такси

Самые читаемые

13.07.17 14:459050

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:007250

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:055040

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:014970

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама