В Мюнхене устроили праздник борща

Борщ варили в казацком котле

Диаспора Германии отметила праздник борща по случаю окончания учебного года в украинской субботней школе города Мюнхена.

Об этом сообщила одна из организаторов мероприятия Елена Скульская на своей странице в соцсети Facebook.

"Последний звонок в украинской субботней школе г. Мюнхен. 23.07.17. Наш традиционный праздник борща", – прокомментировала она фотографии.

Как сообщается в анонсе мероприятия в соцсети Facebook, ученикам школы вручили свидетельства и грамоты за достижения в обучении. Кроме этого, выпускникам раздали воздушные шары синего или желтого цвета, которые после торжественной церемонии все дружно пустили в небо.