12.07.17 19:403630
В Мюнхене устроили праздник борща
|26.07.17 17:38
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Борщ варили в казацком котле
Борщ варили в казацком котле
Диаспора Германии отметила праздник борща по случаю окончания учебного года в украинской субботней школе города Мюнхена.
Об этом сообщила одна из организаторов мероприятия Елена Скульская на своей странице в соцсети Facebook.
"Последний звонок в украинской субботней школе г. Мюнхен. 23.07.17. Наш традиционный праздник борща", – прокомментировала она фотографии.
Как сообщается в анонсе мероприятия в соцсети Facebook, ученикам школы вручили свидетельства и грамоты за достижения в обучении. Кроме этого, выпускникам раздали воздушные шары синего или желтого цвета, которые после торжественной церемонии все дружно пустили в небо.