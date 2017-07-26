12.07.17 19:403630
Знаменитое фото Эйнштейна продадут с аукциона
|26.07.17 18:22
|46
|0
Оригинальная фотография ученого с языком уйдет с молотка 27 июля.
Оригинальная фотография ученого с языком уйдет с молотка 27 июля.
Знаменитая фотография Альберта Эйнштейна, на которой он показывает язык, будет выставлена на аукцион 27 июля.
Об этом сообщают на сайте аукционного дома Nate D. Sanders Auctions.
В свое время данный снимок получился спонтанным: когда после вечеринки в честь 72-летия ученого тот садился в машину, к нему подошел фотограф Артур Сассе и попросил о фото. Эйнштейн повернулся к нему и высунул язык.
Впоследствии, получив все фото с вечеринки, Эйнштейн особо оценил эту последнюю фотографию и заказал много ее копий. Эти копии он вкладывал в поздравительные открытки.
Указано, что выставляемое на торги фото подписано самим ученым.
Предыдущие копии данного фото удавалось продать примерно за $44 тыс. Однако фото, которое будет выставлено на продажу, особенное: на нем видны спутники Эйнштейна - Фрэнк Эйделотт, директор Института перспективных исследований в Принстоне, где работал Эйнштейн, и его жена Мари Жанетт. Большинство копий снимка обрезаны так, что на них виден только ученый.