12.07.17 19:403630
Названа дата выхода первого электрокара Mini Cooper
|26.07.17 18:48
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Серийную электрическую модель авто мир увидит в 2019 году.
Серийную электрическую модель авто мир увидит в 2019 году.
Британская автомобильная марка MINI намерена выпустить свой первый электрокар в 2019 году, передает Motor Authority.
Издание сообщает, что автомобиль будет создан на базе модели Countryman.
Известно, что собираться автомобили будут на заводе в Оксфорде, в то время, как компоненты силовой установки будут импортироваться из Германии.
Остаются неизвестными характеристики будущего автомобиля, а также его приблизительная цена.
Mini - британская марка малолитражных автомобилей, созданная в 1958 году. В настоящее время производитель выпускает только гибридную модель Cooper S E ALL4 Countryman.