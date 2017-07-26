Названа дата выхода первого электрокара Mini Cooper

Серийную электрическую модель авто мир увидит в 2019 году.

Британская автомобильная марка MINI намерена выпустить свой первый электрокар в 2019 году, передает Motor Authority.

Издание сообщает, что автомобиль будет создан на базе модели Countryman.

Известно, что собираться автомобили будут на заводе в Оксфорде, в то время, как компоненты силовой установки будут импортироваться из Германии.

Остаются неизвестными характеристики будущего автомобиля, а также его приблизительная цена.

Mini - британская марка малолитражных автомобилей, созданная в 1958 году. В настоящее время производитель выпускает только гибридную модель Cooper S E ALL4 Countryman.