В Николаеве устроили спектакль с поливанием газона у мэрии

Сегодня вечером, 25 июля, под Николаевским горсоветом устроили перфоманс: засохший газон вздумали полить активисты и экс-депутат горсовета. Для этого даже привезли водовоз.

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Так, на днях в соцсетях появились фото удручающего состояния газона возле Николаевского горсовета, который в разгар лета засох. После этого местные активисты, в том числе Дмитрий Талпа и экс-депутат Николаевского горсовета от «Партии регионов» Виталий Воронов и еще несколько человек принесли бутыли с водой, а позже и пригнали водовоз, чтобы полить газон.

На место приехали и чиновники, в частности начальник управления экологии горсовета Владимир Корчагов. По его словам, система полива газона сейчас ремонтируется и на днях планировали пробный запуск.

«Водопроводная сеть, которая находится здесь, дышит на ладан. Поэтому ее ремонтировали до момента сегодняшнего дня, завтра планировали пробно все запустить… Чтобы понять, где идут свищи, нужно отключить водопровод, мы его отключили», — сказал Корчагов.

При этом он объясняет и удручающее состояние газона тем, что он «слабый», температура воздуха большая и к тому же на газоне проводили много мероприятий.

«Окончательный ремонт дней 10», — заявил начальник управления экологии.