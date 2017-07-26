В Николаеве устроили спектакль с поливанием газона у мэрии

26.07.17 19:03Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня вечером, 25 июля, под Николаевским горсоветом устроили перфоманс: засохший газон вздумали полить активисты и экс-депутат горсовета. Для этого даже привезли водовоз.

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Так, на днях в соцсетях появились фото удручающего состояния газона возле Николаевского горсовета, который в разгар лета засох. После этого местные активисты, в том числе Дмитрий Талпа и экс-депутат Николаевского горсовета от «Партии регионов» Виталий Воронов и еще несколько человек принесли бутыли с водой, а позже и пригнали водовоз, чтобы полить газон.

На место приехали и чиновники, в частности начальник управления экологии горсовета Владимир Корчагов. По его словам, система полива газона сейчас ремонтируется и на днях планировали пробный запуск.

«Водопроводная сеть, которая находится здесь, дышит на ладан. Поэтому ее ремонтировали до момента сегодняшнего дня, завтра планировали пробно все запустить… Чтобы понять, где идут свищи, нужно отключить водопровод, мы его отключили», — сказал Корчагов.

При этом он объясняет и удручающее состояние газона тем, что он «слабый», температура воздуха большая и к тому же на газоне проводили много мероприятий.

«Окончательный ремонт дней 10», — заявил начальник управления экологии.

Похожие новости

18.07.17 11:08На Николаевщине жители села перегородили проезд водителям фур

14.06.17 16:36В Николаеве националисты «давили» на депутата от Оппоблока

21.04.17 14:47Вседозволенность николаевских активистов

16.02.17 10:40Газовщики Николаева заверили, что ничего не домешивают в газ

10.01.17 14:54Разгневанные швондеры

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Среда, 26.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:40Усик: «Не думаю о Хуке – сосредоточен на подготовке»

19:29В чем опасность ранних арбузов и дынь?

19:17В Николаеве работники кинологического центра заявили о неадекватности своего начальника

19:03В Николаеве устроили спектакль с поливанием газона у мэрии

18:48Названа дата выхода первого электрокара Mini Cooper

18:36Нардеп: Саакашвили лишили украинского гражданства

18:22Знаменитое фото Эйнштейна продадут с аукциона

18:07В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв: есть жертвы

17:57Молодой николаевский боксер стал Чемпионом Европы

17:45Мужчина убил подругу после ее признания в смене пола

17:38В Мюнхене устроили праздник борща

17:27В Николаеве троллейбус сбил пенсионера и протащил его по дороге

17:12Кинорежиссер Кира Муратова стала почетным гражданином Одессы

16:58Украинские туристы больше суток не могли вылететь из Греции

16:46СБУ разоблачила группу электронных взломщиков в Николаеве

16:38"Чтобы у тебя язык отсох!" - в Николаеве очередной "маршрутчик" нахамил пассажирам

16:24У п’ятницю в Миколаїв з робочим візитом приїде Міністр юстиції

16:11Доступные лекарства: с 1 августа расширят список препаратов

15:53Пастор з Маріуполя став прийомним батьком для 32 безпритульних

15:35Губернатор выразил свое мнение по поводу оппозиции

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.07.17 19:403630

Специалисты рассказали, как отличить родинку от рака

12.07.17 20:004020

Одна из лучших авиакомпаний мира начинает полёты в Украину

12.07.17 20:202610

Минфин докапитализировал Приватбанк на 22,5 млрд

12.07.17 20:402430

В центре Николаева фура зацепила маршрутное такси

Самые читаемые

13.07.17 14:459050

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:007250

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:055040

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:014970

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама