13.07.17 08:323800
Топ-6 звезд с неожиданно высоким уровнем IQ
|26.07.17 20:14
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В 1946г. в Великобритании была создана организация «Менса», целью которой является объединение людей с высокими показателями IQ.
В 1946г. в Великобритании была создана организация «Менса», целью которой является объединение людей с высокими показателями IQ.
На сегодняшний день членами «Менсы» стали 110 тысяч человек из 100 стран.
Для того, чтобы получить право участия в этой организации, необходимо сдать IQ-тест в присутствии авторитетных наблюдателей и получить более 139 баллов в результате.
По статистике, показать результат свыше 139 могут всего лишь 2% жителей планеты!
Самыми известными членами «Менсы» из мира шоу-бизнеса являются певицы Мадонна и Шакира, IQ которых превышает 139, юный киноактер Нолан Гоулд — звезда сериала «Американская семейка» (его IQ — 150 баллов), культовый режиссер Квентин Тарантино и герой боевиков Дольф Лундгрен, уровень интеллекта которых, согласно тестам, составляет 160 пунктов, а возглавляет своеобразный рейтинг гениальных селебрити — актер Джеймс Вудс со 180 баллами.
Также членами Mensa International являются актеры Джина Дэвис, Стив Мартин, Эллен Муф, боксер Бобби Чез, программист Маркус Перссон, парапсихолог Роберт Стоун. А выдающийся писатель-фантаст Айзек Азимов даже был вице-президентом «Менсы».