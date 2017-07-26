Не по-християнськи: собаки в Італії більше не зможуть носити обручок

26.07.17 20:25Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Мер міста Потріоло-Ново в північній Італії Гільола Бревіарио заборонив собакам бути носіями обручок на весіллях.

Коли одна пара попросила, щоб два бульмастифа були носіями кілець на їх весіллі, Бревіаріо заявив, що до такого особливого дня слід поставитися серйозно. Заяви мера змусили прибрати пару двох домашніх вихованців зі списку гостей, пише gazetaukrainska.

Наголошується, що це вже не перший випадок в Італії з подібним ставленням до собак. Раніше в цьому році активісти із захисту прав тварин вимагають від церкви в Генцано, недалеко від Риму, щоб до їх хвостатих друзів ставилися, як до християн. Також видання пише, що близько 92% італійців вважають своїх улюбленців членами сім'ї, а при розлученні право на те, щоб залишити собаку в одного з подружжя, розглядається так само, як у випадку з дитиною.

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