В Новой Зеландии овцы спасли кроликов

26.07.17 20:38Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Трое диких кроликов забрались на спины овцам во время наводнения.

Дикие кролики в Новой Зеландии спаслись от наводнения на спинах местных овец, передает Associated Press.

Местный житель Ферг Хорн, который уже почти 50 лет занимается фермерством, сказал, что "никогда не видел ничего подобного".

Хорн вел во время дождя стадо овец своего соседа с затопленной территории, когда на расстоянии заметил какие-то "темные фигуры". Хорн очень удивился, потому что в этом стаде не было черноголовых овец. Он подумал, что это какой-то мусор.

Когда Хорн подошел ближе, обнаружил, что на одну из овец забрались два диких кролика.

Третий кролик "управлял" другой овцой. "Я не мог в это поверить", – рассказал фермер и добавил, что у него сложилось впечатление, что кролики очень комфортно себя чувствуют на спинах овец.

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