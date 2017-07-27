Николаевский депутат рассказал, как покорил жару во Франции

27.07.17 08:12Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского областного совета Владислав Невеселый продолжает доказывать себе и окружающим высокий уровень своей спортивной подготовки. Очередным этапом для него стала дистанция «Ironman», которую спортсмен-любитель преодолел во второй раз.

Описанием спортивных приключений он поделился на своей странице в Facebook.

В соревновании по триатлону, участниками которого выступают представители стран со всего мира, Невеселый осилил 3,8 километра вплавь, 180 километров на велосипеде и 42 километра, пробежав по раскаленному солнцем асфальту.

«Плавательный этап зашёл нормально, старт был в 6:30, вот только, когда плывёшь против солнца утром, а впереди ещё много спортсменов и из-за брызг и ослепляющего восхода солнца не видно, куда плыть, тупо плывёшь за толпой. Это иногда приводило к тому, что мы также толпой отплывали не в том направлении.

Велоэтап для меня стал настоящим испытанием, так как мы первые 3 часа тупо гнали вверх в горы только с одним спуском, набор общей высоты был 2400 метров. Спуски в горах - это класс, чувствуешь себя ракетой, но также это опасно, так как повороты бывают по 90-180 градусов и было много ситуаций, что если бы я вовремя не увидел кричащего и машущего руками волонтера, был шанс жёстко слететь на скорости где-то 50 километров (кругом обрывы). Одним словом, к горам нужно привыкнуть и тренировать подъёмы», — поделился впечатлениями депутат.

26 июля 2017, 22:55 175

Депутат Николаевского областного совета Владислав Невеселый продолжает доказывать себе и окружающим высокий уровень своей спортивной подготовки. Очередным этапом для него стала дистанция «Ironman», которую спортсмен-любитель преодолел во второй раз. Описанием спортивных приключений он поделился на своей странице в Facebook.

В соревновании по триатлону, участниками которого выступают представители стран со всего мира, Невеселый осилил 3,8 километра вплавь, 180 километров на велосипеде и 42 километра, пробежав по раскаленному солнцем асфальту.

«Плавательный этап зашёл нормально, старт был в 6:30, вот только, когда плывёшь против солнца утром, а впереди ещё много спортсменов и из-за брызг и ослепляющего восхода солнца не видно, куда плыть, тупо плывёшь за толпой. Это иногда приводило к тому, что мы также толпой отплывали не в том направлении.

Велоэтап для меня стал настоящим испытанием, так как мы первые 3 часа тупо гнали вверх в горы только с одним спуском, набор общей высоты был 2400 метров. Спуски в горах - это класс, чувствуешь себя ракетой, но также это опасно, так как повороты бывают по 90-180 градусов и было много ситуаций, что если бы я вовремя не увидел кричащего и машущего руками волонтера, был шанс жёстко слететь на скорости где-то 50 километров (кругом обрывы). Одним словом, к горам нужно привыкнуть и тренировать подъёмы», — поделился впечатлениями депутат.

Он отмечает, что из-за очень высокой температуры автомобили скорой помощи курсировали один за одним, а участники на его глазах «выключались».

«Беговой этап зашёл нормально, я стабильно бежал, но при этом не хотел сильно «ушатываться». На беге асфальт жарил снизу, а солнце сверху. Я обливался на каждом пункте питания, но только голову. Заглядывал в медицинские палатки и там все кушетки были заняты спортсменами, некоторые просто на дистанции ложились и ждали медиков.

Очень многим было плохо, люди падали на газон, отъезжали к бордюрам, помню, как мужик впереди ехал под горку все медленнее и тут вообще уже остановился, даже не отстегивая педали, упал на бок и лежал. Жуткое зрелище, когда на твоих глазах один за другим падают и «выключаются» люди», — отмечает Невеселый, но он уверен, что на то это и «железная» дистанция, на которой люди испытывают свои возможности.

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