Центр Киева перекрыт: появились металлодетекторы Сегодня в столице состоится крестный ход, посвященный годовщине крещения Киевской Руси-Украины. Сегодня утром центральные улицы Киева оказались перекрыты в связи с планируемым крестным ходом. Правоохранители установили арочные металлодетекторы, передает УНН. В частности, металлоискатели разместили на улице Крещатик возле станции метро Майдан Независимости. Территорию патрулируют правоохранители. Возле "рамок" они проверяют содержимое сумок людей. При этом движение транспорта по улице Крещатик перекрыто. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама