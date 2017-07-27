Центр Киева перекрыт: появились металлодетекторы

27.07.17 11:40Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня в столице состоится крестный ход, посвященный годовщине крещения Киевской Руси-Украины.

Сегодня утром центральные улицы Киева оказались перекрыты в связи с планируемым крестным ходом.

Правоохранители установили арочные металлодетекторы, передает УНН.

В частности, металлоискатели разместили на улице Крещатик возле станции метро Майдан Независимости.

Территорию патрулируют правоохранители. Возле "рамок" они проверяют содержимое сумок людей.

При этом движение транспорта по улице Крещатик перекрыто.

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