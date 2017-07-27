Джастин Бибер сбил на своем авто журналиста

Певец оставался с пострадавшим до приезда медиков.

Канадский певец Джастин Бибер сбил журналиста на своем внедорожнике, когда возвращался из церкви Хиллсонг в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail.

Мужчина получил удар бортом автомобиля, однако для жизни полученные травмы угрозы не представляли.

Издание сообщает, что пострадавший пытался сфотографировать артиста по дороге из церкви, когда был сбит его авто.

Сам Джастин Бибер сразу же вышел из машины и принялся помогать журналисту до приезда медиков.

Представители правоохранительных органов, прибыв на место инцидента, опросили Бибера и отпустили его.