14 фактів, які перевернуть ваше уявлення про час

Ви можете собі уявити, що у Франції все ще існувала гільйотина, коли вийшли “Зоряні війни”? Сайт Голос українською зробив підбірку фактів про час, які не тільки здивують, але і змусять вас ще довго сидіти і міркувати про прочитане.

В дану секунду ви старіше, ніж ви коли-небудь були, і молодше, ніж ви коли-небудь будете

Зараз ми ближче до 2033 року, ніж до 2000

За час життя нинішньої королеви Англії в США змінилося в загальній кількості 16 президентів

Найстаріший чоловік на Землі пережив ВСЕ населення планети

Франція все ще використовувала гільйотину для страти людей, коли були випущені «Зоряні війни»

Дві людини, які народжуються в один і той ж час, технічно можуть мати різні дні народження через часовий пояс

Джон Тайлер, 10-й президент Америки, народився в 1700-х роках, але у нього все ще є 2 живих онука

Клеопатра жила ближче до нас, ніж до великих пірамід

Кожен, хто народився в 1990-х роках, встиг пожити в двох століттях і трьох десятиліттях, але їм ще навіть не виповнилося 30 років!

Тиранозавр Рекс живий ближче до нас у часі, ніж до стегозавра

Мамонти все ще існували, коли будувалися піраміди Гізи

Один мільйон секунд дорівнює 11 дням, а один мільярд секунд дорівнює майже 32 років

На Землі все ще існують акули, які старше Сполученого королівства

Сучасні школярі вивчають теракти 11 вересня 2001 року як історичну подію. Вони не можуть відповісти на питання «Де ви були, коли це сталося?»