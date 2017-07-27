Первое европейское радио для собак появилось в Германии

Радиостанция для братьев наших меньших называется «Привет, Хассо» (Hallo Hasso). Объясняется название просто: «Хассо» – популярная в Германии кличка для псов. На необычной волне в основном крутят спокойный гитарный перебор. Радио появилось онлайн этой весной. Об этом сообщает издание dw.com.

Ожидается, что радио для собак поможет хозяевам сохранить свое имущество. Ведь домашние питомцы будут успокоены специально подобранной музыкой, и пока люди отсутствуют дома, ничего не потреплют и не разгрызут.

Как сообщает издание, идея необычного радио принадлежит ведущему региональной станции Radio Ton Штефану Штоку из немецкого города Хайльбронна. Его вдохновила собственная собака по кличке Лейла. Ведущий заметил, что она часто скучает от одиночества.

Когда Штефан рассказал об этом в своем эфире, тысячи слушателей кинулись советовать разные способы решения проблемы по телефону и в социальных сетях. Среди них было и наблюдение одного опытного собаковода. Мол, обычно собаки позитивно реагируют на некоторые мелодии по радио. Они прекращают носится по дому, вместо этого успокаиваются и начинают дремать.

Как оказалось, такими композициями являются медленные рок-баллады. Для своей волны Штефан даже отобрал ряд песен про домашних питомцев, и те, где на фоне звучит собачий лай. К примеру, известную в Европе «Бывают дни, когда мне хотелось бы оказаться на месте своей собаки» барда Райнхарда Мая, и «Дикие собаки Кентукки» американца Эльмо Шропшира.

Сейчас радио для четырелапых слушателей полюбили не только в Германии, но и других европейских странах, и даже в Южной Америке. В родном регионе оно занимает второе место по популярности.