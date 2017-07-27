Билл Гейтс лишился первого места в рейтинге богатейших людей мира

27.07.17 19:18Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Американский предприниматель, один из создателей и владельцев Microsoft Билл Гейтс уступил лидерство в списке богатейших людей мира.

Основатель Amazon Джефф Безос обошел создателя Microsoft Билла Гейтса и стал самым богатым человеком в мире.

Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time .

27 июля его состояние оценивается в $90,5 млрд, что на $500 млн больше, чем у основателя Microsoft.

Достигнуть лидерства Безосу помог рост котировок основанного им интернет-гиганта (сейчас ему принадлежит 17% акций компании) — 27 июля акции Amazon подорожали на 1,6%, увеличив состояние Безоса на $1,4 млрд.

Этого оказалось достаточно, чтобы обойти Гейтса, которого в прошлом году с первого места смещал на два дня владелец холдинга Inditex Амансио Ортега.

Издание Forbes начало подсчитывать состояния миллиардеров по всему миру в 1987 году. Безос стал седьмым человеком, который стал самым богатым человеком в мире, и третьим американцем, возглавившим глобальный рейтинг Forbes. Помимо Безоса и Гейтса, первую строчку рейтинга занимал глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Безос впервые появился в рейтинге Forbes-400 в 1998 году, через год после того, как Amazon стала публичной. Тогда его состояние оценивалось в $1,6 млрд. В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes он занял третье место с $72,8 млрд.

Похожие новости

20.07.17 18:30Голод угрожает четырем странам мира

09.07.17 18:29Топ-5 самых богатых врачей Украины

07.05.17 10:43Среди богатейших жителей Британии оказался выходец из Украины

13.01.17 15:15Николаевский "мост смерти" вошел в топ эстакадных шедевров Украины

22.04.16 15:41Порошенко обогнал Фирташа и попал в десятку рейтинга самых богатых украинцев

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Четверг, 27.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00На Храмовой горе в Иерусалиме новые столкновения

20:46Финляндия Путину: освободите украинских заложников

20:29В сети появилось видео со свадьбы внука Аллы Пугачевой

20:17Британия определилась, когда ограничит свободный въезд для стран ЕС

20:00На границе с Польшей избили украинских полицейских

19:50Стало известно, где в Украине больше всего подорожала свинина

19:29Минздрав будет закупать лекарства за бюджетные деньги по новым правилам

19:18Билл Гейтс лишился первого места в рейтинге богатейших людей мира

19:00Ограбили дом депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина

18:40Путин о новых санкциях США: цинизм и хамство

18:20Стрельба в Днепре: арестован один подозреваемый

18:00Госдеп: мир в Донбассе возможен вне "Нормандии"

18:00Названы продукты, которые омолаживают мозг

17:40УПЦ: На Крестный ход пришли сто тысяч верующих

17:20Жестокое убийство в Кривом Озере, произошедшее почти год назад, рассмотрят заново

17:11Семья фронтмена Linkin Park проведет закрытые похороны

16:03Погиб ребенок, выпав из окна

15:48Минздрав обязал больницы отчитываться о всех благотворительных взносах

15:30Первое европейское радио для собак появилось в Германии

15:17Два варианта маршрутов ремонтных работ на дороге «Львов-Николаев»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.07.17 08:032330

В Николаеве спасатели рассказали детям о правилах безопасного поведения

14.07.17 08:142220

В Братской районной больнице появился кабинет с новым аппаратом УЗИ

14.07.17 08:252290

В зоне АТО три десятка обстрелов, двое раненных – штаб

14.07.17 08:383550

Де сьогодні в Миколаєві не буде світла: знайдіть свою адресу

Самые читаемые

23.07.17 20:007900

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

17.07.17 11:015430

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

15.07.17 11:055370

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

16.07.17 09:554540

16 июля – 269 лет назад Михайло Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон»

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама