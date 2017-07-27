В сети появилось видео со свадьбы внука Аллы Пугачевой

Старший внук Аллы Пугачевой вступил в брак с соседкой по даче Аленой Красновой. Пара встречалась несколько лет, пока 26-летний Никита Пресняков решился женится на девушке.

Ожидается огромное торжество, на котором молодые обменяются кольцами и будут принимать поздравление более двухсот гостей. Однако, официальная часть – собственно роспись, состоялась сегодня с утра, куда новобрачные прибыли вдвоем.

Все до мелочей в организации торжества молодые придумывали сами. Сообщается, что свадьба будет в стиле рока, поскольку это соответствует стилю жизни Никиты и Алены.

Что касается известной бабушки жениха Аллы Пугачевой, то она прервала свой отдых в Прибалтике ради свадьбы внука и вернулась в Москву сегодня утром. Ни она, ни мать Никиты Кристина Орбакайте не вмешивались в организацию торжества.

В частности, Орбакайте заявила журналистам, что не учувствовала в организации свадьбы сына, так как не является экспертом в этом. Однако пообещала выступить на свадьбе Никиты.

Среди именитых гостей, приглашенных на торжество, Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, семья Буйновых и другие звезды из ближнего круга Примадонны. Кормить гостей будут по VIP-меню, а на десерт подадут торт, который, по слухам, стоит около двух миллионов рублей. А само торжество обойдется звездной семье в несколько десятков миллионов рублей.