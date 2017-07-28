Глава Amazon продержался один день в статусе самого богатого человека в мире

Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос продержался один день на первой строчке рейтинга Forbes The World's Billionaires, в котором оценивается состояние самых богатых людей мира.

Согласно данным на 28 июля, первое место себе вернул основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Состояние Безоса на 28 июля сократилось на 543 миллиона долларов и оценивается в 88,7 миллиарда долларов, тогда как капитал Гейтса составляет 89,8 миллиарда.

В то же время по версии Bloomberg Безос владеет 89,3 миллиарда долларов, а Гейтс — 90,7 миллиарда.

Третье место в рейтинге (по версиям Forbes и Bloomberg) занимает Амансио Ортега — глава холдинга Inditex — с состоянием 82,7 миллиарда долларов.

Причиной потери лидерства в рейтинге стало падений акций Amazon на фоне публикации 27 июля квартальной отчетности.