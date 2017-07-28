14.07.17 17:062320
Курйоз: люди заходили в автобус «Одеса-Чернівці» з власними табуретками (фото)
|28.07.17 15:27
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Чернівчанка Ольга Кравченко написала у Facebook про свою поїздку з Одеси до Чернівців, яка скоріше нагадала жінці тест на виживання.
Чернівчанка Ольга Кравченко написала у Facebook про свою поїздку з Одеси до Чернівців, яка скоріше нагадала жінці тест на виживання.
Ольга з родиною поверталася додому автобусом, один квиток на який коштує 450 гривень. Однак в транспорті не було навіть кондиціонеру, а бардачки для речей були закручені шурупами. Крім того, водій протягом усіє дороги підбирав людей, які заходили в салон з власними табуретками і сідали у проході. Про це пишуть Версії з посиланням на PRESS-ЦЕНТР.
ІА АСС звернулось до управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області. Там порекомендували звернутися зі скаргою до управління Укртрансбезпеки, додавши фото автобуса і його номер