15.07.17 08:382790
Эпический финиш велогонщика сделал его героем Youtube
|28.07.17 19:40
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Сэм Розенхольц на финише пропустил соперников и упал на асфальт сразу после окончания гонки.
Сэм Розенхольц на финише пропустил соперников и упал на асфальт сразу после окончания гонки.
Американская велогонка Гран-при Беверли завершилась эпическим финишем, который в Youtube за день просмотрело несколько сотен тысяч людей.
Лидер гонки Сэм Розенхольц слишком рано поверил в свою победу, скинув руки за несколько метров до того, как пересел финишную лини. Этим воспользовались соперники, сумев его обойти.
Но на этом неприятности для Розенхольца не завершились – сразу после финиша он упал и несколько метров проехался по асфальту.