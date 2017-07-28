NASA впервые показало реалистичное фото Юпитера

28.07.17 21:00Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

На снимках Красное пятно планет выглядит так, как если смотреть на него своими глазами.

NASA впервые опубликовало детальные фотографии Юпитера, на которых Большое красное пятно выглядит так, как если смотреть на него своими глазам.

Зонд Juno в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее.

В начале июля Juno в седьмой раз сблизился с Юпитером и получил серию уникальных снимков пятна - мощнейшего урагана-антициклона в верхних слоях атмосферы планеты, бушующего уже почти две сотни лет.

Размеры этого пятна оцениваются не в километрах, а в диаметрах Земли - оно примерно в 1,3-3 раза шире, чем наша планета, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов.

Первые снимки этого пятна, которые участники миссии Juno представили публике две недели назад, были получены камерой JunoCam при помощи специальных фильтров, "удаляющих" те части цветовой гаммы, которые являются бесполезными для ученых.

Поэтому и Большое красное пятно, и остальные регионы поверхности Юпитера выглядят на них не так, какими бы мы их лицезрели, если бы находились на орбите планеты-гиганта. Специалисты NASA потратили две последних недели на то, чтобы объединить фотографии для реалистичной картинку того, как выглядит Большое пятно и сам Юпитер в естественных тонах.

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Пятница, 28.07.2017

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