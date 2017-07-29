Мэрайя Кэри располнела до 120 кг: врачи обеспокоены

По последним данным, вес известной американской исполнительницы Мэрайи Кэри достиг ошеломляющей отметки в 120 килограммов.

Внушительный бюст и сексуальные бедра Мэрайи Кэри вызывали восхищение у миллионов мужчин.

Однако в последнее время 47-летняя певица заметно поправилась – сообщается, что вес звезды достиг порядка 120 килограммов.

Поклонники беспокоятся о здоровье артистки и даже подозревают ее в беременности.

При этом саму Мэрайю, судя по недавнему концерту, ее внешний вид совсем не смущает. На сцену она без стеснения вышла в полупрозрачном боди телесного цвета, еще больше подчеркнув округлившиеся формы.

Многие пользователи Сети уверены, что Мэрайя располнела из-за тяжелого расставания с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером, поэтому принялась заедать переживания сладким и мучным. И если сама Кэри насчет лишнего веса не тревожится, то врачи считают, что певицу ждут серьезные проблемы со здоровьем.

Известный голливудский доктор Стюарт Фишер в интервью заявил, что в ближайшее время у звезды может появиться артрит, астма и даже заболевания сердца.