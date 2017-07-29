Ученые объяснили, почему людям снятся ночные кошмары

Наверняка, каждый человек хотя бы раз в жизни видел ночные кошмары. Ученые смогли объяснить это явление.

Британские ученые из Оксфордского университета провели опрос среди 846 человек. По его итогам они пришли к выводу, что ночные кошмары связаны не только с повышенной тревожностью, но и с продолжительностью сна. Люди, которые спят больше 9 часов подряд, чаще видят ужасные сны. При этом алкоголь и физическая активность никак не влияют на то, что человек видит во сне.

Ученые отмечают, что в современной науке ночные кошмары принято рассматривать как симптомы посттравматического стрессового расстройства. Это состояние возникает после тяжелых ситуаций, которые травмируют психику (войны, продолжительные болезни и т.д.)

Британские ученые проводили исследование в форме онлайн-опроса. Они хотели выяснить, что именно является самыми распространенными причинами возникновения ночных кошмаров. В частности, вопросы в анкете касались того, как часто люди в последнее время испытывали стресс и с чем это было связано.

Кроме того, респондентов попросили рассказать об уровне их тревожности в разных ситуациях, средней продолжительности сна, случаях бессонницы, возможных галлюцинациях и так далее. Еще одна часть вопросов касалась употребления алкоголя и физических нагрузок.

Исследователи выяснили, что чаще всего спутниками ночных кошмаров являются сильная тревожность и галлюцинации. Также они выявили весьма неожиданную связь между кошмарами и продолжительностью сна. Эта связь просматривается даже несмотря на наличие стресса. Авторы отмечают, что продолжительный сон становится причиной увеличения числа и длительности циклов фазы быстрого сна. При этом человек лучше всего запоминает сны, которые видит во время последних циклов этой фазы.

Ученые отметили, что особенности сна необходимо изучать дальше. Они говорят, что их исследование не можно считать идеальным, поскольку онлайн-опрос прежде всего привлекал внимание тех людей, которые испытывают проблемы со сном.