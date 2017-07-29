Ученые объяснили, почему людям снятся ночные кошмары

29.07.17 19:25Сколько просмотров этой статьи187Сколько комментариев этой статьи0

Наверняка, каждый человек хотя бы раз в жизни видел ночные кошмары. Ученые смогли объяснить это явление.

Британские ученые из Оксфордского университета провели опрос среди 846 человек. По его итогам они пришли к выводу, что ночные кошмары связаны не только с повышенной тревожностью, но и с продолжительностью сна. Люди, которые спят больше 9 часов подряд, чаще видят ужасные сны. При этом алкоголь и физическая активность никак не влияют на то, что человек видит во сне.

Ученые отмечают, что в современной науке ночные кошмары принято рассматривать как симптомы посттравматического стрессового расстройства. Это состояние возникает после тяжелых ситуаций, которые травмируют психику (войны, продолжительные болезни и т.д.)

Британские ученые проводили исследование в форме онлайн-опроса. Они хотели выяснить, что именно является самыми распространенными причинами возникновения ночных кошмаров. В частности, вопросы в анкете касались того, как часто люди в последнее время испытывали стресс и с чем это было связано.

Кроме того, респондентов попросили рассказать об уровне их тревожности в разных ситуациях, средней продолжительности сна, случаях бессонницы, возможных галлюцинациях и так далее. Еще одна часть вопросов касалась употребления алкоголя и физических нагрузок.

Исследователи выяснили, что чаще всего спутниками ночных кошмаров являются сильная тревожность и галлюцинации. Также они выявили весьма неожиданную связь между кошмарами и продолжительностью сна. Эта связь просматривается даже несмотря на наличие стресса. Авторы отмечают, что продолжительный сон становится причиной увеличения числа и длительности циклов фазы быстрого сна. При этом человек лучше всего запоминает сны, которые видит во время последних циклов этой фазы.

Ученые отметили, что особенности сна необходимо изучать дальше. Они говорят, что их исследование не можно считать идеальным, поскольку онлайн-опрос прежде всего привлекал внимание тех людей, которые испытывают проблемы со сном.

Похожие новости

10.07.17 11:58Ученые назвали главное средство борьбы с бессонницей

09.03.17 19:398 признаков проблем со здоровьем, видимых на лице

09.03.17 07:23Учёные сравнили смерть с глубоким сном

15.01.17 21:22Пора спать: ученые определили условия хорошего сна

11.06.14 13:42Каждый десятый бизнес – на грани закрытия, у каждого второго – проблемы с зарплатой

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГШ 451020, ГГГШ 451086, ГГГТ 450362

Суббота, 29.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В Германии создали напиток из мяса

20:45Завод им. 61-го коммунара не выдал зарплату 629 николаевцам

20:30Тиллерсон о санкциях: ждем шага навстречу от РФ

20:13Эксперт спрогнозировал, каким будет курс гривны в конце года

20:00Эксперты назвали самые лучшие страны для женщин

19:38В Грузию прибыла вторая партия военной техники США

19:25Ученые объяснили, почему людям снятся ночные кошмары

19:13В Николаеве депутаты вновь требуют от главы «антикоррупционного» департамента отчета о проделанной работе

18:55В аэропорту Киев скандал с Anda Air и Join Up

18:40Из плена ДНР освободили двоих фигурантов по делу задержанного украинского журналиста Асеева

18:22В Кривом Роге зафиксировали землетрясение

18:10В Николаевском яхт- клубе у иностранца отобрали деньги

17:59ЕС начал штрафную процедуру против Польши

17:40Интер обыграл Челси в матче Международного кубка чемпионов

17:30В Кривом Роге пронесся смерч (видео)

17:15Иран заявляет об ударе с авианосца Nimitz

17:02На Харьковщине 13 украинцев пытались попасть в РФ

16:52В Африке разбился самолет украинской авиакомпании

15:49Свободная торговля между Украиной и Канадой заработает с 1 августа

15:31У побережья Африки разбился грузовой самолет украинской авиакомпании

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.07.17 09:555270

16 июля – 269 лет назад Михайло Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон»

16.07.17 10:112580

Депутат Рады показал последнее СМС от Вороненкова

16.07.17 10:222790

Эксперт подвел итоги, что получила и потеряла Украина от ассоциации с ЕС (видео)

16.07.17 10:352660

Депутат Рады заявил, что в украинском парламенте есть «агенты Кремля»

Самые читаемые

23.07.17 20:009380

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

17.07.17 11:016330

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

19.07.17 17:255790

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

16.07.17 09:555270

16 июля – 269 лет назад Михайло Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон»

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГШ 451020
ГГГШ 451086
ГГГТ 450362

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама