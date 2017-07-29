В Германии создали напиток из мяса

29.07.17 21:00Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Насладиться новым продуктом гурманы смогут уже в сентябре 2017 года.

Мясник из Германии Петер Классен анонсировал презентацию напитков из мяса. Об этом пишет издание Die Welt.

Ожидается, что продукт станет доступным для покупки уже в сентябре. Первыми приобрести необычный напиток смогут жители Германии. Впрочем, Классен говорит, что он успел подписать соглашения о сотрудничестве с производителями из Люксембурга, Бельгии и Франции.

«Мы наблюдаем большой интерес. Ничего подобного еще не существует», — заявил мясник. Он отметил, что подал заявки на получение международного патента.

Петер Классен предлагает мясной напиток с тремя различными вкусами — «Стейк», «Бомбейская говядина» и «Королевская курица». Для приготовления напитка он варит мясо с овощами в бульоне, а потом измельчает его в пюре до консистенции какао. Затем жидкость разливается по бутылкам и стерилизуется.

55-летний изобретатель говорит, что приготовленный напиток можно хранить на протяжении целого года. По словам Классена, его мясной коктейль будет полезным в армейских и гуманитарных целях.

Петер Классен говорит, что над рецептом мясного напитка он работал в течение трех лет. Помогали ему в этом сын Филипп и повар Штефан Киммел.

«Будет много сторонников, но так же много будет противников, которые посчитают отвратительной идею пить мясо», — отметил Классен.

Как сообщал Hyser, японская компания Nomura изобрела гаджет, который создает напиток на основе анализа настроения песни. Стакан с напитком наполняется различными видами сока в зависимости от типа мелодии. Программа анализирует музыкальные волны и делит их на пять настроений: веселые, волнующие, романтичные, сентиментальные и грустные. Каждому настроению соответствует свой вкус: сладкий, кислый, терпкий, соленый и горький, соответственно.

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