Знаменитости и их трудное детство

Некоторые известные личности не любят говорить и вспоминать о своем детстве. И хотя сейчас в это трудно проверить, но многие пережили и гонения, и побои, и отверженность сверстников…

Роб Паттинсон: пережил прессинг

Сейчас Роб не любит об этом говорить, но над ним издевались сверстники. Паттинсон не очень любил учиться, он все время он проводил в школьном театре. В итоге его исключили за неуспеваемость.

Есть и другие версии. Некоторые из его бывших учеников рассказали, что Роб был среди аутсайдеров. В конечном счете у него был конфликт с учениками и родители просто забрали сын из элитной школы для мальчиков.

Леди Гага: жертва троллинга

Ее в школе не любили за инаковость. Она одевалась, как считала нужным, была не очень красивой, полноватой. Ну и одноклассники троллили девочку. Звезда признается, что однажды сверстники засунули ее в мусорный бак. Им просто было весело смотреть, что девчонка барахтается, пытаясь выбраться.

Дрю Бэрримор не знала детства

Она родилась в актерской семье, но завидовать тут нечему. Мама с папой развелись, девочку таскали по вечеринкам, так как не с кем было оставить. Поэтому Дрю уже в 9 лет вела «взрослый» образ жизни: попивала виски и вино, покуривала, а в 13 попробовала наркотики. При живых родителях она жила в семьях знакомых, а в 16 лет лишила свою мать материнских прав. Бедная Дрю! Родители просто отняли у нее детство.

Лео Ди Каприо: мальчик из бедной семьи

Детство у Лео не было сладким. Они с мамой едва сводили концы с концами, Ирмелин была на трех работах. В школе мальчик был одинок, за низкую успеваемость его дразнили «Тормозом». Да и он не стремился найти общий язык с одноклассниками. К слову, его первным настоящим другом стал Тоби Мапгуайр, с которым Лео познакомился на кастинге.

Джордж Клуни: недетские болезни

В тинейджерстве у будущего секс-символа проявилась наследственная болезнь. Часть лица оказалась парализованной. А теперь представьте, что довелось вытерпеть мальчику, у которого не двигался левый глаз. Как его только не дразнили в школе, чего только врачи не говорили его родителям. Зато последние лет 30 Клуни не знает, куда сбежать от репортеров и поклонниц.

Деми Мур: дочь алкоголиков

Однажды известная во всем мире актриса призналась: «Мое детство было омрачено вечными скандалами в доме, пьянством отчима-картежника, бедностью. В поисках удачи мы переезжали с места на место, поменяв ни много ни мало четыре десятка городов». Представьте, в 16 будущая актриса пошла работать, потому что устала от безденежья и жизни впроголодь. Часто семья питалась на гроши, что принесла девушка. Может, именно поэтому Деми в 18 выскочила замуж – ей хотелось тепла, любви и благополучия.

Киану Ривз: вечный одиночка

Его родители развелись, и папаша детей не навещал. Зато мама очень активно устраивала свою личную жизнь. Она то домой приводила «новых» пап, то подбрасывала детей родственникам. Неудивительно, что актер и теперь одинок: он просто не знает, что такое семья.

Том Круз: знает, что такое побои

Секс-символу 90-х есть что вспомнить. Его растила одна мама, женщине с четырьмя детьми приходилось колесить по городам Америки в поисках лучшей участи.

Том страдал дислексией, неспособностью усваивать прочитанное. Ему доводилось постоянно менять школы из-за переездов, и нигде его не принимали одноклассники. А часто даже и били невысокого щуплого Круза. Сейчас Том вспоминает, что в детстве прошел через нищету.