16.07.17 15:562630
В августе произойдет полное солнечное затмение
|30.07.17 15:00
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Длительность затмения в максимуме будет составлять 2 минуты 40 секунд.
Длительность затмения в максимуме будет составлять 2 минуты 40 секунд.
Ученые из Национальной солнечной обсерватории США заявили, что в августе 2017 года произойдет полное солнечное затмение.
По данным исследователей, корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.
Длительность затмения в максимуме будет составлять 2 минуты 40 секунд, ширина лунной тени на земной поверхности составит 115 километров.
Наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США. Частично затмение захватит Западную Европу и Южную Америку.
В Украине затмения видно не будет. Следующее подобное затмение произойдет 2 сентября 2035 года.