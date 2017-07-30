В августе произойдет полное солнечное затмение

Длительность затмения в максимуме будет составлять 2 минуты 40 секунд.

Ученые из Национальной солнечной обсерватории США заявили, что в августе 2017 года произойдет полное солнечное затмение.

По данным исследователей, корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.

Длительность затмения в максимуме будет составлять 2 минуты 40 секунд, ширина лунной тени на земной поверхности составит 115 километров.

Наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США. Частично затмение захватит Западную Европу и Южную Америку.

В Украине затмения видно не будет. Следующее подобное затмение произойдет 2 сентября 2035 года.